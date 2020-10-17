Kaspersky обнаружил десятки фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12

13 октября знаменитая американская корпорация с главным офисом в Купертино презентовала новую линейку своих смартфонов. Вскоре после показа iPhone 12 активизировались мошенники и начали создавать фейковые сайты по предзаказу новых гаджетов. На сегодня их обнаружено больше 30, но в реальности таких фальшивых ресурсов может быть в разы больше, предупредила контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.
30 фальшивых сайтов специалистами компании были выявлены всего за неделю - с 14 по 21 октября. На таких ресурсах аферисты просят предоплату или требуют ввести в специальную форму специальную информацию.
Примечательно, что на некоторых сайтах злоумышленники применяли и другие схемы обмана. К примеру, на одном из ресурсов предлагали поучаствовать в лотерее и новый iPhone выиграть. Необходимо было дать ответы на несколько вопросов.
Она предположила, что аферисты из этой аферы могли заработать бонусы за трафик и собрать при этом еще и большой объем персональных данных.
Специалист посоветовала делать предзаказы только на проверенных сайтах. При получении писем с такого рода предложениями не стоит переходить по ссылкам, а также принимать участие в подозрительных беспроигрышных лотереях. Желательно также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов.
Комментировать