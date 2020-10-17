Kaspersky обнаружил десятки фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12

13 октября знаменитая американская корпорация с главным офисом в Купертино презентовала новую линейку своих смартфонов. Вскоре после показа iPhone 12 активизировались мошенники и начали создавать фейковые сайты по предзаказу новых гаджетов. На сегодня их обнаружено больше 30, но в реальности таких фальшивых ресурсов может быть в разы больше, предупредила контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

«С момента последней презентации Apple, в ходе которой был представлен iPhone 12, эксперты обнаружили несколько десятков подозрительных ресурсов по всему миру, на которых якобы предлагалось оформить предзаказ на новый смартфон. Однако в действительности их может быть значительно больше», - поведала она в интервью РИА Новости.

30 фальшивых сайтов специалистами компании были выявлены всего за неделю - с 14 по 21 октября. На таких ресурсах аферисты просят предоплату или требуют ввести в специальную форму специальную информацию.

«В результате все данные и деньги уходят мошенникам», — предостерегла эксперт.

Примечательно, что на некоторых сайтах злоумышленники применяли и другие схемы обмана. К примеру, на одном из ресурсов предлагали поучаствовать в лотерее и новый iPhone выиграть. Необходимо было дать ответы на несколько вопросов.

«В итоге жертву перенаправляли на страницу, где нужно было заплатить небольшую сумму за товары или услуги спонсоров розыгрыша. После этого пользователь якобы мог получить новый iPhone бесплатно, либо процедура с редиректом могла продолжаться бесконечно», - пояснила Сидорина.

Она предположила, что аферисты из этой аферы могли заработать бонусы за трафик и собрать при этом еще и большой объем персональных данных.

Специалист посоветовала делать предзаказы только на проверенных сайтах. При получении писем с такого рода предложениями не стоит переходить по ссылкам, а также принимать участие в подозрительных беспроигрышных лотереях. Желательно также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов.