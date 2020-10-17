Более 100 тысяч поддельных обнаженных фото женщин обнаружили в Telegram

В Сети обнаружились тысячи поддельных порнофото. Как выяснилось, все они были созданы посредством технологии DeepNude специальными ботами.

Издание The Verge сообщило о том, что в сети Telegram есть несколько ботов, которые оказывают такие услуги, как генерация порноснимков. Так, любой пользователь Сети может загрузить фотографии знакомых, заплатить всего лишь 100 рублей и получить целых 100 готовых пикантных изображений без водяных знаков. Если денег нет, фото также можно сделать, но оно будет защищено водяным знаком и его нельзя будет растиражировать, так как станет очевидно, что оно поддельное.

Издание пишет, что загружают ботам преимущественно фото женщин. Многие таким образом мстят барышням. Женщины посредством порнофото намереваются поквитаться с соперницами, мужчины - отплатить за отказ, скажем, за то, что бросила. И в этом и кроется опасность - такого рода контент может быть использован для травли либо вымогательства.

Но 60 процентов пользователей признались, что им было «просто интересно раздеть женщин, с которыми они знакомы», пишет «Лента».

В основном оригиналы фото для фейковых снимков берутся в социальных сетях.

Специалистами выявлено более 100 тысяч фейковых порноснимков, которые распространялись в публичных Telegram-каналах. При этом заказывали непотребные фото, как правило, жители России или стран СНГ.