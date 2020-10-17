Мощный смартфон Realme 7 Pro официально представлен в России

Сегодня, 18:20

Александр Зуев

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Мощный смартфон Realme 7 Pro официально представлен в России

Китайский бренд Realme, под которым выпускается потребительская электроника, представил на российском рынке новое устройство. Речь идет о смартфоне Realme 7 Pro,  анонс которого состоялся еще в прошлом месяце, и продажи его в Европе уже начались.

Версия нового гаджета для России максимально похожа на европейскую версию. Это означает, что  в устройстве есть NFC-модуль. 

Ультрасовременное устройство получило среднебюджетный процессор Snapdragon 720G, 8 Гб оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Гаджет, работающий на базе Android 10 с предустановленной оболочкой Realme UI,  оснащен крупным 6.4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD и аккумулятором емкостью 4,500 мАч. Кроме того, в новинке поддерживается функция быстрой проводной зарядки на 65 Вт. А  заряжается смартфон от 0 до 100% за 34 минуты.

Основная камера модернизированного новейшего флагмана представлена квадромодулем на 64, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 32 Мп расположилась в отверстии в дисплее, пишет ixbt.com.

Начало продаж Realme 7 Pro в России намечено на 27 октября. Стоимость базовой комплектации составит 25 тысяч рублей. На европейском рынке смартфон стоит от 300 евро.

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