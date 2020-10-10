Эксперт рассказал, почему тормозит новый мощный компьютер

Сегодня, 10:52

Ольга Громова

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Эксперт рассказал, почему тормозит новый мощный компьютер

Многим россиянам часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда тормозит и подвисает даже новый компьютер, в мощности которого сомневаться не приходится. Почему так происходит? Возможные причины очертил директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

В первую очередь он посоветовал исключить банальный обман. Если пользователь в технике не ас, ему могут подсунуть компьютер с гораздо более старыми деталями, нежели заявлено в описании характеристик.

Если же характеристики ПК по факту отвечают заявленным, причина может быть в другом - в вирусном заражении. Поэтому стоит сразу же после покупки ставить антивирус.

Часто вирусы создаются даже не для хищения персональных данных, а для кражи мощности компьютера.

"Также компьютер может тормозить потому, что пользователь разрешил пользоваться автозагрузкой множеству программ, и пока они запускаются, техника будет работать очень слабо, а потом ПО будет тянуть ресурсы, работая скрыто", — пояснил Мясоедов в интервью агентству «Прайм».

Причиной слабой работы может быть замусоренный реестр и перегруженный системный диск.

Но наиболее распространенное явление - перегрев. Возможно, внутрь проникла пыль, которая и спровоцировала его.

Практически во всех случаях торможения компьютера поможет визит специалиста, говорит эксперт, но обращаться стоит только к проверенным мастерам.

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