Названы смартфоны с самым высоким риском взрыва в руках пользователя

Сегодня, 13:31

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Названы смартфоны с самым высоким риском взрыва в руках пользователя

Специалисты выявили, какие смартфоны являются самыми взрывоопасными. Главный партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов сообщил, что причинами внезапного взрыва мобильного гаджета могут быть длительная зарядка, контакт с водой или сильный удар, информирует «Прайм».

По словам Павла Мясоедова, чаще всего взрывы устройств происходили с гаджетами фирмы Samsung.

«Был период, когда Samsung отозвал с продажи линейку телефонов Galaxy Note 7 из-за частых случаев взрыва батареи таких моделей», - рассказал Мясоедов.

Он отметил, что бывали случаи взрывов и среди популярной продукции Apple, например, айпадов.

«На самом деле довольно легко предотвратить случаи деформации и взрыва батарей в смартфонах. Для этого нужно не перегревать устройство, не стучать по нему и не гнуть никаким образом. Обязательно нужно пользоваться только оригинальной зарядкой, не заряжать смартфон подолгу и не ронять его на твердую поверхность. Если что-то из этого произошло, а аккумулятор внутри телефона вздулся — батарею нужно срочно заменить», - сообщил эксперт.
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