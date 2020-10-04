Эксперт объяснил, как узнать, кто звонит с неизвестного номера

Сегодня, 15:26

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперт объяснил, как узнать, кто звонит с неизвестного номера

Телефонные мошенники звонили едва ли не каждому, пытаясь под различными предлогами выманить личные данные, открывающие доступ к банковским счетам, либо заставить человека перевести деньги на их счета.

О том, какие данные нельзя озвучивать по телефону уже не раз объясняли эксперты. Заместитель Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин объяснил, какие приложения помогают защититься от мошенников, пишет «Прайм».

Он рассказал, что такие приложения как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls позволяют узнать информацию о входящем номере и определить, спам это или нет.

Эти приложения довольно просты, поэтому пользоваться ими просто. Но они, все же не дают 100% гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно. Сейчас часто злоумышленники используют «разовые» номера. Они тоже попадают в black list компаний, предоставляющих услуги по защите пользователей от спам-звонков, но происходит это не с первой минуты их использования.

Поэтому важно помнить, что свои личные данные, а также информацию по карте, кроме ее номера, озвучивать по телефону не стоит, независимо от того, кем представился звонящий человек, и какие услуги или товары он предлагает.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

4-10-2020, 13:51

«Алиса» научилась помогать с готовкой

30-09-2020, 17:36

Google удалил 17 приложений из-за атаковавшего их вируса Joker

29-09-2020, 21:05

Россиян предупредили о риске использования «умных» часов

29-09-2020, 09:42

Xiaomi представила новейший 8К-телевизор по цене автомобиля

28-09-2020, 17:38

Россиянам рассказали о преимуществах кнопочных телефонов

24-09-2020, 22:18

iPhone 12 получат кабели для зарядки из ткани

24-09-2020, 22:12

Xiaomi презентовала доступный видеорегистратор с голосовым управлением

24-09-2020, 10:25

Россиян предупреждают об опасности голосовых помощников в смартфонах

24-09-2020, 07:40

Абоненты Мегафона теперь могут накапливать неиспользованные минуты

23-09-2020, 16:59

Роскачество опубликовало рейтинг самых популярных смартфонов

17-09-2020, 21:14

Названы смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

17-09-2020, 12:48

В Роскачестве назвали СМС-сообщения, которые никогда нельзя открывать

14-09-2020, 18:36

Эксперты рекомендуют пока не покупать iPhone 11

14-09-2020, 13:13

Искусственный интеллект написал статью о правах искусственного интеллекта

13-09-2020, 20:33

Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

10-09-2020, 15:29

Bloomberg: Apple свои новые айфоны представит только в октябре

9-09-2020, 10:38

Эксперты рассказали, кто звонит и молчит в трубку

8-09-2020, 22:55

В WhatsApp обнаружена «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

8-09-2020, 18:42

LG готовит выход смартфона Wing с уникальным экраном

8-09-2020, 15:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров