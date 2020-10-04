Эксперт объяснил, как узнать, кто звонит с неизвестного номера

Телефонные мошенники звонили едва ли не каждому, пытаясь под различными предлогами выманить личные данные, открывающие доступ к банковским счетам, либо заставить человека перевести деньги на их счета.

О том, какие данные нельзя озвучивать по телефону уже не раз объясняли эксперты. Заместитель Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин объяснил, какие приложения помогают защититься от мошенников, пишет «Прайм ».

Он рассказал, что такие приложения как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls позволяют узнать информацию о входящем номере и определить, спам это или нет.

Эти приложения довольно просты, поэтому пользоваться ими просто. Но они, все же не дают 100% гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно. Сейчас часто злоумышленники используют «разовые» номера. Они тоже попадают в black list компаний, предоставляющих услуги по защите пользователей от спам-звонков, но происходит это не с первой минуты их использования.

Поэтому важно помнить, что свои личные данные, а также информацию по карте, кроме ее номера, озвучивать по телефону не стоит, независимо от того, кем представился звонящий человек, и какие услуги или товары он предлагает.