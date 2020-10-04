Apple новый iPhone может представить 13 октября

Американская корпорация заявила о дате внеочередной презентации, на которой эксперты ожидают увидеть разработку нового поколения смартфонов Apple. Новый iPhone 12 с поддержкой мобильной связи пятого поколения будет представлен 13 октября в 20:00 по мск.

Увидеть своими глазами новейший смартфон iPhone 12 смогут все желающие — трансляция презентации будет транслироваться онлайн. По информации специалистов, на мероприятии будут представлены четыре новых смартфона: два iPhone 12 с экранами 5,4 и 6,1 дюйма, и два iPhone 12 Pro с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. Предполагается, что новые версии смартфонов будут оснащены дополненным дизайном в стиле безрамочных iPad Pro, а их ключевой особенностью станет поддержка связи 5G. Эксперты полагают, что в новых моделях смартфона будут три камеры, и как минимум на одном из устройств линейки будет установлена новая система 3D-сканирования.

Не исключается возможность презентации компанией новых полноразмерных AirPods и поисковую метку AirTag для поиска потерянных вещей.

Напоминаем, что первая осенняя презентация корпорации Apple произошла в сентябре. На ней разработчики представили новые Apple Watch Series 6 и SE, а также обновленные iPad 8 и iPad Air. Передовая американская корпорация существует с 1976 года, и на данный момент ее рыночная капитализация оценивается в 2 трлн долларов.