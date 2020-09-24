Россиян предупредили о риске использования «умных» часов

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Ольга Громова

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Россиян предупредили о риске использования «умных» часов
Использование «умных» часов

Ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев в беседе с информационным агентством РИА Новости раскрыл риски использования смарт-часов.

«Умные» часы принадлежат к числу тех IoT-устройств, главная проблема которых - слабо проработанные механизмы безопасности. Эксперт обращает внимание на то, что небольшой жизненный цикл гаджета может говорить о том, что регулярные обновления безопасности отсутствуют, гаджет может таить в себе опасные уязвимости.

«Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов, типа Mirai, и самым мощным атакам типа отказ в обслуживании (DDoS) во всемирной информационной паутине - сети интернет», — пояснил Киреев.

Данные юзера могут утекать как через интернет, так и посредством Bluetooth. Критические уязвимости последнего позволяют злоумышленникам получить полный контроль над системой «умных» часов.

Злоумышленнику не составит труда узнать данные о звонках, местоположении пользователя, различных операциях. Самое опасное, что через устройство киберпреступник может добыть ПИН-код, пароли, распорядок дня и другую информацию для того, чтобы использовать ее в своих целях.

«Дабы обезопасить себя и своих близких, следует регулярно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию», — резюмировал Киреев.
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