Названы смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

Эксперты озвучили, какие мобильные устройства лучше всего защищены от внешнего вмешательства и прослушивания. По словам специалистов, самыми защищенными остаются технологии VoLTE и стандарт А5/3.
Главный эксперт ведомства по практическому анализу защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин отметил, что такие технологии на данный момент существуют практически на всех флагманах нового поколения. Он подчеркнул, что в целом возможность внешнего прослушивания устройства зависит даже не столько от конкретного смартфона, сколько от оператора мобильной связи.
Эксперт объяснил, что некоторые недобросовестные производители пытаются обмануть пользователей и заверить в полной неуязвимости и защите производимых ими дешевых устройств от внешних атак.
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