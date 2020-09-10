Названы смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

Сегодня, 12:48

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Названы смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

Эксперты озвучили, какие мобильные устройства лучше всего защищены от внешнего вмешательства и прослушивания. По словам специалистов, самыми защищенными остаются технологии VoLTE и стандарт А5/3.

Главный эксперт ведомства по практическому анализу защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин отметил, что такие технологии на данный момент существуют практически на всех флагманах нового поколения. Он подчеркнул, что в целом возможность внешнего прослушивания устройства зависит даже не столько от конкретного смартфона, сколько от оператора мобильной связи.

«Абсолютная неуязвимость на данный момент существует только у спутниковых телефонах, которые не подвязаны на конкретного сотового оператора. К сожалению, цена таких флагманов на рынке варьируется в пределах от 40 тысяч рублей до 85 тысяч», - подчеркнул Курамин.

Эксперт объяснил, что некоторые недобросовестные производители пытаются обмануть пользователей и заверить в полной неуязвимости и защите производимых ими дешевых устройств от внешних атак.

«Единственной компанией, производящей недорогие линейки смартфонов с действительно хорошей защитой от прослушивания, является BlackBerry, так как у них разработана собственная система шифровки», - заявил специалист.
«Тем не менее, я рекомендую не привязываться к конкретной марке телефона, внимательно читать условия договора конкретного сотового оператора, с которым вы подписываете контракт на предоставление услуг», - подытожил Дмитрий Курамин.
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