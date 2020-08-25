Назван способ обнаружения камеры с помощью телефона

Сегодня, 08:49

Анна Лисова

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Назван способ обнаружения камеры с помощью телефона

Директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков рассказал о том, как можно обнаружить скрытую камеру с помощью слежения, пишет «Прайм».

Чтобы выявить скрытое записывающее устройства, необходим смартфон с фонариком. Включив на смартфоне камеру, следует также включить и фонарик. После этого, выключив в помещении свет, или максимально возможно затемнив его, необходимо поэтапно осмотреть все помещение. Важно пройтись по всему потолку, мимо всех стен, особенно рядом с розетками. 

В случае, если скрытая камера в помещении есть, то на экране смартфона будут заметны блики. 

Если гаджет не может одновременно работать с включенным фонариком и камерой, то необходимо включить портативный фонарик и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете. 

Стоит учитывать, что некоторые камеры не только записывают видео, но и осуществляют передачу данных. Для их обнаружения можно использовать приложения, которые выявляют электромагнитные поля. 

Обнаружив камеру слежения, снимать самостоятельно ее не стоит. Солдатенков советует пригласить в помещение сотрудников правоохранительных служб, которым предстоит выяснить с какой целью и кто ее установил. А если камера была установлена в отеле, то можно обратиться к администратору, чтобы ее сняли. Но в других номерах гостиницы, вероятнее всего, камеры останутся.

 

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