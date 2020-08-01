Новую EMUI 11 получат 40 устройств Huawei и 250 млн пользователей

250 млн человек станут обладателями смартфонов Huawei с прошивкой EMUI 11. Предыдущая версия имела значительно меньший охват. Сейчас прошивка EMUI 10.1 есть в 30 устройствах Huawei.

Скоро ей на смену придет обновленная оболочка EMUI 11. Прошивка будет продемонстрирована на мероприятии HDC 2020, которое состоится с 10 по 12 сентября текущего года. Кроме оболочки, будут представлены ОС HarmonyOS 2.0 и обновленные комплекты для HMS Core 5.0.

Также осенью ожидается появление ОС Android 11 от Google, которая и станет основой для прошивки EMUI 11. Финальная версия будет представлена в 4 квартале 2020 года. Huawei Mate 40 будет первым функционировать под ее управлением. Анонс смартфона предстоит в сентябре. В продаже он ожидается на месяц позже.

После этого стартует выпуск EMUI 11 и для остальных гаджетов в количестве более 40. Цифровой гигант сообщил, что обладателями прошивки будут более 250 млн чел.