Новую EMUI 11 получат 40 устройств Huawei и 250 млн пользователей

Сегодня, 20:02

Анна Морозова

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Новую EMUI 11 получат 40 устройств Huawei и 250 млн пользователей

250 млн человек станут обладателями смартфонов Huawei с прошивкой EMUI 11. Предыдущая версия имела значительно меньший охват. Сейчас прошивка EMUI 10.1 есть в 30 устройствах Huawei. 

Скоро ей на смену придет обновленная оболочка EMUI 11. Прошивка будет продемонстрирована на мероприятии HDC 2020, которое состоится с 10 по 12 сентября текущего года. Кроме оболочки, будут представлены ОС HarmonyOS 2.0 и обновленные комплекты для HMS Core 5.0. 

Также осенью ожидается появление ОС Android 11 от Google, которая и станет основой для прошивки EMUI 11. Финальная версия будет представлена в 4 квартале 2020 года. Huawei Mate 40 будет первым функционировать под ее управлением. Анонс смартфона предстоит в сентябре. В продаже он ожидается на месяц позже. 

После этого стартует выпуск EMUI 11 и для остальных гаджетов в количестве более 40. Цифровой гигант сообщил, что обладателями прошивки будут более 250 млн чел.

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