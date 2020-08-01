Antutu составил список самых мощных смартфонов июля

Сегодня, 15:35

Ольга Громова

0

Image 16+
Antutu составил список самых мощных смартфонов июля

Популярный китайский бенчмарк Antutu обнародовал рейтинг самых производительных смартфонов на ОС Android по состоянию на июль. Топ флагманов возглавил мощнейший аппарат Oppo Find X2 Pro. Специалисты выставили ему 613 тысяч баллов.

На второй строчке младшая версия сего устройства - Oppo Find X2 с 606,5 тысячами баллов. На третьем месте также оказался смартфон от китайского бренда - речь о модели Redmi K30 Pro, сумевшей набрать 601,7 тысячи баллов.

Четвертое место все за тем же производителем Xiaomi - его компании принес смартфон Xiaomi Mi 10 Pro, который набрал немногим более 600 тысяч баллов.

Пятое место - у iQOO Neo 3 (смартфону выставили 596,1 тысяча баллов).

В среднебюджетном сегменте первые три места достались Oppo Reno3 5G на чипсете MediaTek Dimensity 1000L, а также Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. В пятерку производительных умных телефонов попали Honor 30 и Huawei Nova 7 Pro.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

1-08-2020, 16:59

Amazon выделит $10 млрд на спутниковую систему связи

31-07-2020, 23:37

Названы способы обойти слежку Google за пользователями

29-07-2020, 12:06

В iPhone 8 и iPhone X обнаружили критическую уязвимость для взлома

29-07-2020, 08:25

Источник: в марте следующего года выйдет iPhone 12e всего за $550

27-07-2020, 11:07

Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

25-07-2020, 15:10

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix

22-07-2020, 17:52

Xiaomi обошла Apple в рейтинге сохранения стоимости

15-07-2020, 22:50

Новейший смартфон Samsung с батареей на 5000 мАч упал в цене на четверть

15-07-2020, 13:14

Эксперт рассказал о секретных функциях смартфонов

13-07-2020, 08:59

Компания Xiaomi запатентовала смартфон с двумя дисплеями и огромной камерой

11-07-2020, 09:28

Samsung вслед за Apple может убрать зарядку из комплектации смартфонов

8-07-2020, 20:02

Цена беспроводных наушников AirPods 3 не превысит AirPods Pro

7-07-2020, 16:57

Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем

7-07-2020, 13:03

Раскрыт метод слежки соцсетей за пользователями

5-07-2020, 21:16

Пять новых функций запускает WhatsApp

3-07-2020, 16:56

В Японии создан робот для уничтожения коронавируса

29-06-2020, 13:34

Названы игры на Android с опасным «рекламным» трояном

25-06-2020, 19:12

Экраны ряда флагманских моделей смартфонов Samsung позеленели

25-06-2020, 13:23

Эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

24-06-2020, 11:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров