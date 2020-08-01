Antutu составил список самых мощных смартфонов июля

Популярный китайский бенчмарк Antutu обнародовал рейтинг самых производительных смартфонов на ОС Android по состоянию на июль. Топ флагманов возглавил мощнейший аппарат Oppo Find X2 Pro. Специалисты выставили ему 613 тысяч баллов.

На второй строчке младшая версия сего устройства - Oppo Find X2 с 606,5 тысячами баллов. На третьем месте также оказался смартфон от китайского бренда - речь о модели Redmi K30 Pro, сумевшей набрать 601,7 тысячи баллов.

Четвертое место все за тем же производителем Xiaomi - его компании принес смартфон Xiaomi Mi 10 Pro, который набрал немногим более 600 тысяч баллов.

Пятое место - у iQOO Neo 3 (смартфону выставили 596,1 тысяча баллов).

В среднебюджетном сегменте первые три места достались Oppo Reno3 5G на чипсете MediaTek Dimensity 1000L, а также Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. В пятерку производительных умных телефонов попали Honor 30 и Huawei Nova 7 Pro.