Названы способы обойти слежку Google за пользователями

Существуют способы отключения службы надзора Google. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, пишет ПРАЙМ. Он отметил, что прибегая к данным методам, не обязательно отказываться от пользования поисковиком. Давно известно о слежке и сборе персональных данных пользователей американским IT-гигантом. Не каждый может перестать пользоваться Google, поэтому приходится соглашаться с таким положением вещей. Однако эксперт рассказал, что есть способы, благодаря которым можно отключить функцию надзора поисковика.

Антон Куканов порекомендовал отключение персонализированного поиска, а также очистку истории приложений и веб-поиска. Таким образом, возможно скрыть данные о своем поиске. Также поможет запрет отслеживания исходящего трафика и снятие всех галочек в настройках конфиденциальности и безопасности при пользовании браузером Chrome. По умолчанию Google имеет доступ к информации о запросах пользователя.

Еще одним эффективным способом ограничений является запрет доступа к микрофону, веб-камере и геолокации. Однако при этом работа некоторых приложений будет ограничена. Поэтому нужно будет делать выбор между анонимностью и ограничениями в функционировании приложений.

Ранее сообщалось, что в Google Play было обнаружено 47 приложений и игр с троянами. Пользователи продолжают скачивать эти приложения, несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы. Несмотря на то, что рейтинги у таких приложений невелики, а комментарии под ними негативные, люди продолжают их скачивать. Специалисты Google Play предупреждены сотрудниками Avast о данной проблеме.