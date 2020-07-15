Источник: в марте следующего года выйдет iPhone 12e всего за $550

Сеть взбудоражена появившимися слухами о готовящемуся к выходу iPhone 12e. Он может появиться на рынке в марте следующего года и будет стоять всего 550 долларов. При этом главным отличием модели от обычного iPhone 12 станет отсутствие поддержки сетей пятого поколения 5G.

Apple, как сообщалось ранее, смартфоны нового поколения iPhone 12 презентует в сентябре текущего года. Следующие iPhone в Купертино могут представить уже в марте 2021 года. И это будут, как пишет iXBT.com со ссылкой на источник, iPhone 12e в двух версиях. Выйдет устройство с дисплеями диагональю 5,4 и 6,1 дюйма.

Гаджеты полностью повторят дизайн iPhone 12 с двойной основной камерой, SoC A14 Bionic и 4 «гигами» оперативной памяти на борту. Но цена в 550 долларов за базовый iPhone 12e и 649 долларов за модель с экраном 6,1 дюйма, безусловно, порадует. Небольшая стоимость будет обусловлена тем, что обе модели лишены поддержки сетей пятого поколения. Отметим, что все же это пока лишь только слухи. Хотя информация о том, что в Купертино намереваются вывести на рынок наравне с iPhone 12 бюджетную линейку, появляется с завидной регулярностью.