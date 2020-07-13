Xiaomi обошла Apple в рейтинге сохранения стоимости

У смартфонов Xiaomi цена снижается очень медленно, а Apple теперь занимают 6-е место - в новом рейтинге остаточной стоимости гаджетов отражается нынешнее положение дел на рынке смартфонов.

Индустрия мобильных гаджетов стремительно продолжает развиваться. На рынок стали стали выходить компании, которые помогают утилизировать смартфоны б/у. Стартап Huishoubao из Китая - одна из них. Она постоянно составляет свои рейтинги сохранности остаточной стоимости гаджетов. Последний - по итогам первого полугодия-2020.

В новом списке лидирует компания Xiaomi, поскольку цены на ее мобильные устройства снижаются медленнее всех остальных. Другими словами, цена не успевает нормально снизиться, как фанаты Xiaomi уже хотят купить себе новинку этой компании.

На 2-м и 3-м местах стоят OnePlus и Black Shark (подразделение Xiaomi, выпускающее игровые смартфоны), соответственно.

Apple, до недавнего времени стоявшая на почетном 1-м месте, сейчас оказалась на 6-м, отдав 4-е и 5-е места компаниям Huawei и ее дочери Honor.

По итогам продаж индекс сохранения остаточной стоимости у Xiaomi составляет 76,14 единиц.

Можно рассматривать и модели гаджетов по отдельности. Тогда положение несколько иное: во главе списка стоит Huawei P40 Pro, за ним следуют Honor 30 Pro, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Black Shark 3 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Nubia Red Devil 5G, Vivo NEX 3S, Oppo Find X2 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra.