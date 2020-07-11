Эксперт рассказал о секретных функциях смартфонов на платформах iOS и Android. Разработчики популярных гаджетов с каждым обновлением системы смартфона добавляют и новые функции, о которых зачастую пользователи не имеют ни малейшего понятия. О секретных возможностях аппаратов изданию Прайм рассказал специалист проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

На обеих платформах - и Android, и iOS есть функции, защищающие аппаратную часть смартфона. Например, если в зарядный порт попала влага или грязь, зарядка телефона останавливается. Разработчики iPhone еще больше позаботились о своем аппарате: здесь можно воспользоваться функцией «оптимизированной зарядки», когда смартфон еще заряжен, но все еще подключен к розетке, сокращается время такого вредного для аппарата состояния. Также в обеих ОС можно узнать, насколько изношена батарея. Немногие обладатели смартфонов осведомлены, что для работы с файлами есть встроенный функционал. Приложение айфонов «Файлы» позволяет сканировать документы. Нечто подобное есть и у смартфонов на андроид, правда, лишь в некоторых оболочках.

Смартфоны с ОС iOS могут выбирать время начала/конца ролика, поворачивать видео, регулировать размер кадра. Обе ОС могут делать запись видео с экрана телефона. Смартфоны имеют функцию, защищающую личную информацию от посторонних. Так, если пользователь поставит на вход защиту, можно будет на удаленном режиме стереть нужную информацию, определить местоположение смартфона. Некоторые модели могут прятать приложения, скрывать фото или сообщения.

Вообще же IT-специалисты рекомендуют не давать приложениям доступ к функциям телефонов. Ведь опасностей такого доступа великое множество. И самая распространенная и главная - вредоносные приложения получают доступ к SMS-сообщениям, а значит, к одноразовым паролям, кодам и пр.