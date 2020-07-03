Раскрыт метод слежки соцсетей за пользователями

Эксперты рассказали, как соцсети следят за пользователями.

Евгения Кулиш, которая специализируется на продвижении социальных медиа, рассказала, каким способом соцсети могут следить за пользователями. Так, по ее словам, на любое действие человека в Интернете можно написать алгоритм под настройку таргетированной рекламы. И привела в пример ситуации, когда на открываемых пользователем страничках соцсетей появляется реклама того товара, о котором он читал, спрашивал на форуме и т.д.

Эксперт объяснила, что по такому механизму распространяется любая реклама в соцсетях на любой платформе. В соцсети выставляются те или иные настройки, они ранжируются в зависимости от рекламного бюджета. Больше денег в рекламу - больше возможностей для настройки и, соответственно, для охвата большей аудитории - такой принцип рекламы везде.

Несколько лет назад пользователи сети Reddit нашли видео, где были доказательства слежки Facebook за читателями - в ролике было видно, как Facebook прослушивает обычные разговоры юзеров.

В прошлом году представители соцсети рассказали, почему следят за пользователями, даже если у них отключен GPS. Оказывается, местоположение человека фиксируется автоматически, в любой ситуации. Таргетирование рекламы требует тотального контроля юзеров. И сервисы соцсети умеют получать информацию о локации по IP-адресам и даже из отметок на фотографиях.