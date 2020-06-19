Названы игры на Android с опасным «рекламным» трояном

Сегодня, 19:12

Александр Зуев

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Названы игры на Android с опасным «рекламным» трояном

В популярных приложениях для Android обнаружен рекламный троян, который способен демонстрировать нежелательные объявления даже если  программа не запущена или удалена. Об этом рассказали специалисты по кибербезопасности компании Avast. 

Троян HiddenAds обнаружен в 47 приложениях-играх в Google Play Store. Как троян заражает устройство? 

Вредоносная программа появляется на устройстве после того, как пользователь скачивает  игру, которая  представляет собой измененную хакерами версию  приложения, куда добавляют таймер для активации рекламы. В момент первого запуска софта таймер активируется. Вскоре программа начинает показывать рекламу без действий со стороны пользователя. Удалить зараженное приложение можно, но при этом троян остается на устройстве и продолжает демонстрировать информацию. Особенностью HiddenAds является то, что все зараженные им программы имеют в Google Play Store низкий рейтинг. При этом опасные приложения  до сих пор не удалены из магазина, пишет Lenta.ru.  В Avast отмечают, что у зараженного софта более 15 миллионов скачиваний. 

Самые популярные игры из списка зараженных:

  • Draw Color by Number;
  • Skate Board – New;
  • Find Hidden Differences;
  • Shoot Master;
  • Spot Hidden Differences;
  • Dancing Run – Color Ball Run;
  • Find 5 Differences;
  • Joy Woodworker;
  • Throw Master;
  • Throw into Space;
  • Divide it – Cut & Slice Game;
  • Tony Shoot – NEW;
  • Assassin Legend;
  • Stacking Guys;
  • Save Your Boy;
  • Assassin Hunter 2020;
  • Stealing Run;
  • Fly Skater 2020;
  • Disc Go.
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