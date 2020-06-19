Эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

Сегодня, 11:27

Анна Лисова

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Эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему необходимо отключать Bluetooth на смартфоне. Эксперт объяснил, что включенная сеть Bluetooth может преждевременно разрядить устройство. Также через открытую сеть Bluetooth злоумышленники могут получить доступ к данным на смартфоне.

Работа Bluetooth предполагает переход в режим обнаружения на некоторое время. Это необходимо для того, чтобы пользователь мог по сети подключаться к другому устройству. Хотя такая особенность работы Bluetooth удобна для пользователя, именно она может использоваться злоумышленниками, чтобы получить доступ к смартфону жертвы.

«Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном», - объяснил Бочек.

Если Bluetooth включен, то он может постоянно отвлекать пользователя, запрашивая разрешение на определенные действия. Это достаточно неудобно, поэтому лучше Bluetooth отключать, когда нет нужды в использовании этой функции. Чтобы осуществить кибератаку через Bluetooth, злоумышленнику необходимо выяснить MAC-адрес адаптера Bluetooth. Если телефон обнаружен, то получить MAC-адрес адаптера Bluetooth гораздо проще. Поэтому важно сделать смартфон недоступным для других устройств, которые не используются.

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