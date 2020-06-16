Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Сегодня, 11:24

Александр Зуев

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Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Компания Apple

Американский техногигант, по слухам, готовит ребрендинг. Недавно известный инсайдер по тематике Apple Джон Проссер, опубликовал твит, где написал всего два слова: iPhone OS. Возможно, это намек на смену наименования мобильной операционной системы для смартфонов Apple.

Ранее Apple переименовала систему для планшетов в iPadOS. Судя по всему, что компания намерена разделить ОС по категориям. Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.

Если говорить о причинах, то стоит упомянуть, что с 2021 года планируется переход MacBook-ов и iMac-ов на собственные процессоры, а это требует переписывания macOS на новую платформу. Заметим, что настольные ПК и ноутбуки, смартфоны и планшеты относится к разным категориям устройств и по этой причине каждая из ОС будет называться по-своему, пишет Computerworld Россия. Возможно, что о ребрендинге заявят на WWDC 2020, где также расскажут о переходе на новые процессоры. В релиз система, вероятно, выйдет к концу лета.

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