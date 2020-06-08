Вышла публичная бета-версия ОС Android 11

Сегодня, 13:27

Ольга Громова

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Вышла публичная бета-версия ОС Android 11
ОС Android 11

Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить.

Опробовать первую публичную бета-версию ОС Android 11 на данном этапе имеют возможность лишь владельцы смартфонов Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Обновление для них доступно по воздуху. В ближайшее время появятся сборки Android 11 и для других устройств, в том числе Xiaomi, Realme, Transsion, Oppo Vivo, OnePlus и Sharp.

В бета-версии Android 11 появилось немало новых возможностей. К примеру, иконку Messenger от Facebook можно перетащить в любую область экрана и даже наложить ее поверх другого приложения. Помимо этого, системой «умного дома» можно управлять через длительное нажатие на кнопку выключения. Пользователи также получают возможность предоставления доступа к функциям смартфона на один раз, а не постоянно.

Заметим, что тестировать Android 11 закончат в третьем квартале нынешнего года. Тогда появится полноценная версия ОС.

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