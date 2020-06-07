Приложение Google Maps приспособили к Covid-19

Введенные из-за коронавируса ограничения повлияли на многие аспекты жизни. Компания Google решила пополнить приложение Google Maps рядом функций, которые помогут повысить безопасность во время пандемии, передает портал 3DNews .

Используя новые функции, можно будет легко обойти места скопления людей, что снижает риски заражения коронавирусной инфекцией. Также в приложении Google Maps будут появляться напоминания, связанные с COVID-19. Приложение будет отображать предупреждения, опубликованные местными органами власти, при поиске маршрутов для поездок на общественном транспорте.

Пока эти дополнительные функции работают только в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США. Это связано с тем, что эти дополнения функционируют корректно при сотрудничестве с местными властями, поскольку для их работы нужна оперативная информация. В Google Maps будут введены и новые предупреждения о контрольно-пропускных пунктах COVID-19, например, при пересечении государственных границ. Некоторые из дополнений будут касаться информации о работе общественного транспорта.