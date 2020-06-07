Приложение Google Maps приспособили к Covid-19

Введенные из-за коронавируса ограничения повлияли на многие аспекты жизни. Компания Google решила пополнить приложение Google Maps рядом функций, которые помогут повысить безопасность во время пандемии, передает портал 3DNews.
Используя новые функции, можно будет легко обойти места скопления людей, что снижает риски заражения коронавирусной инфекцией. Также в приложении Google Maps будут появляться напоминания, связанные с COVID-19. Приложение будет отображать предупреждения, опубликованные местными органами власти, при поиске маршрутов для поездок на общественном транспорте.
Пока эти дополнительные функции работают только в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США. Это связано с тем, что эти дополнения функционируют корректно при сотрудничестве с местными властями, поскольку для их работы нужна оперативная информация. В Google Maps будут введены и новые предупреждения о контрольно-пропускных пунктах COVID-19, например, при пересечении государственных границ. Некоторые из дополнений будут касаться информации о работе общественного транспорта.
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