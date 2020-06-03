Эксперт оценил необходимость установки на смартфон антивируса

Эксперты дали свою оценку необходимости устанавливать на смартфон антивирусное приложение.

Специалист в области IT-технологий из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рекомендует оснастить свой гаджет антивирусом тем, у кого смартфон работает на Android-платформе, так как платформа Android в противовес "яблочной" iOS остается открытой ОС и ее использует множество разработчиков.

“Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников, и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов”, — уточняет А. Кричевский.

Корпорация Google разработала свою программу-антивирус: браузер Google Chrome имеет встроенную защиту. Однако эксперт склоняется к мысли, что все же необходимо скачать на смартфон дополнительный антивирус. Причем сделать это можно бесплатно: наиболее распространенной бесплатной программой является Avast. Есть и платные сильные программы: Eset NOD и Kaspersky.