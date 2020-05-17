Компания Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Сегодня, 17:43

Александр Зуев

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Компания Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Китайская компания Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона. Модель, получившая название Mi TV E43K, кроме  привлекательной цены обладает рядом достоинств. Прежде всего,  телевизор получил матрицу с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, а также экран с тонкими рамками.

Он также оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии DTS Sound, хотя звучание не будет отличаться мощностью. Смарт ТВ базируется на 64-разрядной двухъядерной платформе, управляемой оболочкой PatchWall. Модель умного телевизора снабжена 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб флэш-памяти.  Устройство может подключаться к домашней сети по Wi-Fi, однако оно не поддерживает Bluetooth, пишет ITZine.ru

Mi TV E43K можно подключать к ПК, игровым консолям и аудиосистемам. С его помощью можно управлять устройствами умного дома. Помимо этого, оболочка PatchWall предоставляет доступ к контенту с медиаплатформы Xiaomi.

Mi TV 43 с модельным номером E43K в Китае можно приобрести по цене 155 долларов. До этого у Xiaomi были и другие 43-дюймовые модели, включая E43X, E43C и E43A, но все они стоят не меньше 169 долларов. 

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