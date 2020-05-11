Обновление Windows 10 привело к исчезновению файлов и звука

12 мая компания Microsoft выпустила очередное «обновление по вторникам» (Patch Tuesday) для ОС Windows 10. Но апдейт KB4556799, призванный повысить безопасность браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge, использования Microsoft Xbox и продуктов Microsoft Office, принес не только пользу, но и ряд проблем.

Так, пользователи стали сообщать о двух проблемах. Прежде всего, речь идет об исчезновении звука. Одни пользователи отмечают, что Windows 10 переустановил все конфигурации аудиодрайверов и удалил драйверы Realtek. Другие сообщают, что колонки и даже наушники не воспроизводят звук. Пользователи также жалуются на удаление временного профиля, пропавшие файлы, картинки и документы.

Но профиль пользователя, настройки и файлы на самом деле не удалены. Просто все настройки вернулись к изначальному виду по умолчанию. Файлы пользователя нельзя увидеть, пока Windows загружен с новым временным профилем, пишет iXBT.com .

Такая проблема уже наблюдалась, и гарантированного решения пока нет без удаления проблемного апдейта. Исправить ситуацию можно с помощью многократной перезагрузки, а если и это не помогает, то остается только удалить апдейт.