Обновление Windows 10 привело к исчезновению файлов и звука

Сегодня, 16:31

Александр Зуев

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Обновление Windows 10 привело к исчезновению файлов и звука

12 мая компания Microsoft выпустила очередное «обновление по вторникам» (Patch Tuesday) для ОС Windows 10. Но апдейт KB4556799, призванный повысить безопасность браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge, использования Microsoft Xbox и продуктов Microsoft Office, принес не только пользу, но и ряд проблем. 

Так, пользователи стали сообщать о двух проблемах. Прежде всего, речь идет об исчезновении звука. Одни пользователи отмечают, что Windows 10 переустановил все конфигурации аудиодрайверов и удалил драйверы Realtek. Другие сообщают, что колонки и даже наушники не воспроизводят звук. Пользователи также жалуются на удаление временного профиля, пропавшие файлы, картинки и документы.

Но профиль пользователя, настройки и файлы на самом деле не удалены. Просто все настройки вернулись к изначальному виду по умолчанию. Файлы пользователя нельзя увидеть, пока Windows загружен с новым временным профилем, пишет iXBT.com

Такая проблема уже наблюдалась, и гарантированного решения пока нет без удаления проблемного апдейта. Исправить ситуацию  можно с помощью многократной перезагрузки, а если и это не помогает, то остается только удалить апдейт.

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