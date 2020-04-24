Список смартфонов Xiaomi с поддержкой HDR10+ обнародован в сети. Пока что он небольшой - в него вошли лишь шесть моделей, передает iXBT.com. Известный сетевой информатор Xiaomishka, который с завидной регулярностью поставляет новости поклонникам продуктов китайских брендов Xiaomi и Redmi, выложил список смартфонов, которые будут поддерживать расширенный динамический диапазон HDR10+. Их пока только шесть - Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Redmi K30 Pro и Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom.

Стоит заметить, что один из этих гаджетов - Mi 10 Youth Edition - начал продаваться в Поднебесной уже сегодня. В ближайшее время ожидается выход новинки на европейском рынке. Предполагается, что появится она под другим именем -Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. HDR10+ - улучшенная версия стандарта HDR10, она дает картинку с более глубоким черным цветом и, что главное, более реалистичными цветами. К тому же, они еще интенсивнее и насыщеннее. В результате картинка становится более красочной.