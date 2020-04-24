В интернете появились фото нового смартфона от Realme

В сети появилась информация от китайских инсайдеров о выпуске нового смартфона под названием Realme. На снимках отчетливо видно, что ранее подобного дизайна среди телефонов не было. По предварительным сведениям, задняя панель покрыта слоем защитного стекла. Под ним просматривается особая рельефная структура. Центральную часть смартфона пересекает сплошная вертикальная линия. На ней же размещаются несколько датчиков изображения основной камеры. Светодиодная вспышка расположена справа от камеры.

Необычный вид гарантирует отсутствие похожих моделей на рынке смартфонов. Если производитель сможет создать необычный дизайн и передней панели, то телефон станет одним из самых запоминающихся гаджетов.

На сегодняшний день других новостей о смартфоне Realme нет. Неизвестны ни технические характеристики, ни стоимость, ни дата выпуска. Ранее сообщали, что самой популярной моделью смартфона во время карантина стали Samsung.