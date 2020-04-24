В интернете появились фото нового смартфона от Realme

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
В интернете появились фото нового смартфона от Realme
Флагман Realme

В сети появилась информация от китайских инсайдеров о выпуске нового смартфона под названием Realme. На снимках отчетливо видно, что ранее подобного дизайна среди телефонов не было. По предварительным сведениям, задняя панель покрыта слоем защитного стекла. Под ним просматривается особая рельефная структура. Центральную часть смартфона пересекает сплошная вертикальная линия. На ней же размещаются несколько датчиков изображения основной камеры. Светодиодная вспышка расположена справа от камеры.

Необычный вид гарантирует отсутствие похожих моделей на рынке смартфонов. Если производитель сможет создать необычный дизайн и передней панели, то телефон станет одним из самых запоминающихся гаджетов.

На сегодняшний день других новостей о смартфоне Realme нет. Неизвестны ни технические характеристики, ни стоимость, ни дата выпуска. Ранее сообщали, что самой популярной моделью смартфона во время карантина стали Samsung.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

24-04-2020, 22:40

В России начали продавать бюджетный iPhone SE

24-04-2020, 11:24

В Google Play Store появилась Fortnite от Epic Games

22-04-2020, 12:50

В России создали мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал»

20-04-2020, 12:53

Количество выпущенных Sony PlayStation 5 будет ограничено

16-04-2020, 12:54

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально

15-04-2020, 10:34

Инсайдеры раскрыли дизайн новых iPhone

14-04-2020, 23:02

LG представила смартфон с инновационным дизайном

13-04-2020, 20:40

Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

10-04-2020, 16:00

В Сети рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

10-04-2020, 15:51

Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65

9-04-2020, 13:39

В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

9-04-2020, 10:50

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

4-04-2020, 09:06

В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

2-04-2020, 19:41

OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

1-04-2020, 19:44

Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

30-03-2020, 20:21

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

29-03-2020, 11:04

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

26-03-2020, 10:41

В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

25-03-2020, 20:51

ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

23-03-2020, 13:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров