Vivo обошла Samsung на быстрорастущем индийском рынке смартфонов

Невзирая на карантин, рынок смартфонов Индии показал стремительный рост. Поставки мобильных устройств выросли на 12 процентов - до 33,5 миллиона единиц. Каждый из производителей в такое кризисное время хотел бы урвать свой кусочек из этого «пирога» - быстрорастущего рынка Индии. У кого-то это получилось, а у кого-то - нет. По информации аналитиков Canalys, ведущим поставщиком осталась Xiaomi - ей удалось занять 30,6% со своими 10,3 млн смартфонов за квартал.

На втором месте оказалась компания Vivo. Она увеличила поставки в Индию до 6,7 млн устройств, с чем ее можно поздравить - это на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Учитывая, что сейчас карантин, результат просто ошеломительный. А вот Samsung пришлось сократить поставки на 14% - до 6,3 млн единиц. Производитель из Южной Кореи только на третьей строчке в рейтинге по поставкам смартфонов.

Realme нарастила поставки в сравнении с первым кварталом предыдущего года втрое - до 3,9 млн единиц, она на четвертом месте. Пятое место заслуженно занимает Oppo с 3,5 млн поставленных смартфонов.