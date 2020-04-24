Vivo обошла Samsung на быстрорастущем индийском рынке смартфонов

Вчера, 21:26

Ольга Громова

0

Image 16+
Vivo обошла Samsung на быстрорастущем индийском рынке смартфонов
Xiaomi

Невзирая на карантин, рынок смартфонов Индии показал стремительный рост. Поставки мобильных устройств выросли на 12 процентов - до 33,5 миллиона единиц. Каждый из производителей в такое кризисное время хотел бы урвать свой кусочек из этого «пирога» - быстрорастущего рынка Индии. У кого-то это получилось, а у кого-то - нет. По информации аналитиков Canalys, ведущим поставщиком осталась Xiaomi - ей удалось занять 30,6% со своими 10,3 млн смартфонов за квартал.

На втором месте оказалась компания Vivo. Она увеличила поставки в Индию до 6,7 млн устройств, с чем ее можно поздравить - это на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Учитывая, что сейчас карантин, результат просто ошеломительный. А вот Samsung пришлось сократить поставки на 14% - до 6,3 млн единиц. Производитель из Южной Кореи только на третьей строчке в рейтинге по поставкам смартфонов.

Realme нарастила поставки в сравнении с первым кварталом предыдущего года втрое - до 3,9 млн единиц, она на четвертом месте. Пятое место заслуженно занимает Oppo с 3,5 млн поставленных смартфонов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

24-04-2020, 22:40

В России начали продавать бюджетный iPhone SE

24-04-2020, 11:24

В Google Play Store появилась Fortnite от Epic Games

22-04-2020, 12:50

В России создали мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал»

20-04-2020, 12:53

Количество выпущенных Sony PlayStation 5 будет ограничено

16-04-2020, 12:54

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представлены официально

15-04-2020, 10:34

Инсайдеры раскрыли дизайн новых iPhone

14-04-2020, 23:02

LG представила смартфон с инновационным дизайном

13-04-2020, 20:40

Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

10-04-2020, 16:00

В Сети рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

10-04-2020, 15:51

Huawei представила премиальный телевизор Smart TV X65

9-04-2020, 13:39

В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

9-04-2020, 10:50

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

4-04-2020, 09:06

В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

2-04-2020, 19:41

OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

1-04-2020, 19:44

Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

30-03-2020, 20:21

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

29-03-2020, 11:04

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

26-03-2020, 10:41

В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

25-03-2020, 20:51

ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

23-03-2020, 13:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров