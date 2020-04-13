В России создали мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал»

В России создан мини-ПК на отечественном 28-нанометровом процессоре «Байкал Т 1» и с российской ОС «Альт Линукс». Над созданием настольного компактного устройства в форм-факторе mini PC работала российская компания «Хамстер роботикс». Уже есть опытные образцы, однако выпуск промышленной партии из-за пандемии отложен на осень нынешнего года. Ожидается, что в апреле-мае новые гаджеты будут протестированы потенциальными заказчиками. Считается, что заказчиками мини-ПК станут бизнес и госсектор.

Известно, что создателем процессора «Байкал-Т 1» является компания «Байкал электроникс». А ОС «Альт Линукс» выпустила компания «Базальт СПО». Отметим, что габариты мини-ПК, получившего название HR-MPC-1, составляют 115 х 115 х 35 мм.

Концептуально HR-MPC-1 - это аналог компьютеров линейки производительных настольных ПК Intel семейства NUC. Такие устройства не занимают много места, легко транспортируются, могут крепиться с обратной стороны монитора и взаимодействуют с периферии посредством беспроводной связи. Для полноценной работы к ним подсоединяется накопитель форм-фактора mSATA.

Процессор «Байкал-Т 1» располагает двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5. Гаджет наделен оперативной памятью DDR3 на 1600 МГц. Энергопотребление составляет 5 Вт. Новинка получила модуль Wi-Fi, два порта 1 Gb Ethernet, два порта SATA 3.0, контроллер PCIe Gen.3, интерфейсы USB 2.0, I2C, SPI, GPIO, UART, RS-232, RS-485, HDMI, DVI. Розничная стоимость составит 25-30 тыс. руб.

По мнению разработчиков HR-MPC-1 едва ли заинтересует обычных пользователей, но государственный сектор и бизнес должны проявить интерес к новинке, так как она дает гарантию от «закладок», которые есть в ПО и компьютерах иностранных компаний, пишет CNews . Надо сказать, что компания «Хамстер», которая располагает производственными мощностями в подмосковном Железнодорожном, в сжатые сроки готова выпускать мини-ПК в количестве свыше 10 тыс. штук.