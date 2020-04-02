Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Сегодня, 09:06

Анна Лисова

0

Image 16+
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Photo by Josh Calabrese on Unsplash

Бюджетный iPhone SE 2020 будет представлен уже 15 апреля. Компания Apple планировала показать эту бюджетную модель еще в марте, но из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось сместить, сообщает iXBT.com.

Теперь уже известно, что этот смартфон поступит в продажу как iPhone SE 2020, а не iPhone 9 или iPhone SE2, как предполагалось ранее.

iPhone SE 2020 получил дизайн такой же, как у iPhone 8. Он будет выпускаться в черном корпусе. А также можно будет приобрести белую и красную модель. В качестве аксессуаров Apple предложит пять вариантов защитных чехлов: белый и черный силиконовые, а также красный, черный и синий кожаные. iPhone SE 2020 в самой дешевой комплектации получит 64 Гб памяти. Будут версии и подороже с 128 и 256 Гб памяти.

Стоит отметить, что iPhone SE 2020 не будет поддерживать технологию 3D Touch. Но некоторые эксперты считают это плюсом, поскольку модель будет более автономной. Предварительно, ценник iPhone SE 2020 будет на уровне 400 долларов США.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Сегодня, 09:06

В Samsung Galaxy S20 найдена скрытая функция

2-04-2020, 19:41

OnePlus раскрыла характеристики нового OnePlus 8

1-04-2020, 19:44

Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

30-03-2020, 20:21

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

29-03-2020, 11:04

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов от коронавируса

26-03-2020, 10:41

В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

25-03-2020, 20:51

ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

23-03-2020, 13:53

Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

20-03-2020, 15:31

Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

17-03-2020, 18:01

Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

16-03-2020, 23:36

В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

16-03-2020, 13:02

Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

13-03-2020, 14:32

Redmi Note 9 Pro Max дебютировал официально

12-03-2020, 14:27

Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

12-03-2020, 13:17

iPhone 12 выйдет с 3D-камерой World Facing

12-03-2020, 11:17

Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

11-03-2020, 22:04

Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

10-03-2020, 13:53

В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость

9-03-2020, 17:27

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

9-03-2020, 11:12

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров