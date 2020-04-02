Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Бюджетный iPhone SE 2020 будет представлен уже 15 апреля. Компания Apple планировала показать эту бюджетную модель еще в марте, но из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось сместить, сообщает iXBT.com .

Теперь уже известно, что этот смартфон поступит в продажу как iPhone SE 2020, а не iPhone 9 или iPhone SE2, как предполагалось ранее.

iPhone SE 2020 получил дизайн такой же, как у iPhone 8. Он будет выпускаться в черном корпусе. А также можно будет приобрести белую и красную модель. В качестве аксессуаров Apple предложит пять вариантов защитных чехлов: белый и черный силиконовые, а также красный, черный и синий кожаные. iPhone SE 2020 в самой дешевой комплектации получит 64 Гб памяти. Будут версии и подороже с 128 и 256 Гб памяти.

Стоит отметить, что iPhone SE 2020 не будет поддерживать технологию 3D Touch. Но некоторые эксперты считают это плюсом, поскольку модель будет более автономной. Предварительно, ценник iPhone SE 2020 будет на уровне 400 долларов США.