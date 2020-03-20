ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

Компания ZMI, партнер Xiaomi, презентовала Bluetooth-колонку с функцией беспроводной зарядки мобильных устройств. Гаджет позволяет зарядить смартфон Xiaomi Mi 10 Pro на 50 процентов всего лишь за 39 минут, сообщает издание ixbt.com.

Портативная колонка ZMI, которую производитель оценил всего лишь в 20 американских долларов, - это, по сути, беспроводная зарядная станция мощностью 20 Вт для самых разных устройств. Поддерживает она не только смартфоны Xiaomi Mi 10 Pro, но и устройства от других производителей, в том числе Samsung и iPhone.

Примечательно, что зарядка возможна на расстоянии от 4 мм - то бишь, гаджет совершенно спокойно можно заряжать в любом чехле.

Что же касается мощности динамика, то она всего-навсего 5 Вт. Это, пожалуй, единственный минус колонки.

Она поддерживает Bluetooth 5.0, голосовое управление, имеет встроенную подсветку с 7 режимами. Ее можно регулировать, сочетать с музыкой.

В динамике также предусмотрен специальный режим для тех, у кого имеются трудности с засыпанием.