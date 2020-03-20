ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

Сегодня, 13:53

Ольга Громова

0

Image 16+
ZMI представила колонку с беспроводной зарядкой за 20 долларов

Компания ZMI, партнер Xiaomi, презентовала Bluetooth-колонку с функцией беспроводной зарядки мобильных устройств. Гаджет позволяет зарядить смартфон Xiaomi Mi 10 Pro на 50 процентов всего лишь за 39 минут, сообщает издание ixbt.com.

Портативная колонка ZMI, которую производитель оценил всего лишь в 20 американских долларов, - это, по сути, беспроводная зарядная станция мощностью 20 Вт для самых разных устройств. Поддерживает она не только смартфоны Xiaomi Mi 10 Pro, но и устройства от других производителей, в том числе Samsung и iPhone.

Примечательно, что зарядка возможна на расстоянии от 4 мм - то бишь, гаджет совершенно спокойно можно заряжать в любом чехле.

Что же касается мощности динамика, то она всего-навсего 5 Вт. Это, пожалуй, единственный минус колонки.

Она поддерживает Bluetooth 5.0, голосовое управление, имеет встроенную подсветку с 7 режимами. Ее можно регулировать, сочетать с музыкой.

В динамике также предусмотрен специальный режим для тех, у кого имеются трудности с засыпанием.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

20-03-2020, 15:31

Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

17-03-2020, 18:01

Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

16-03-2020, 23:36

В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

16-03-2020, 13:02

Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

13-03-2020, 14:32

Redmi Note 9 Pro Max дебютировал официально

12-03-2020, 14:27

Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

12-03-2020, 13:17

iPhone 12 выйдет с 3D-камерой World Facing

12-03-2020, 11:17

Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

11-03-2020, 22:04

Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

10-03-2020, 13:53

В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость

9-03-2020, 17:27

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

9-03-2020, 11:12

Более миллиарда смартфонов на Android уязвимы перед атаками хакеров

9-03-2020, 09:05

OPPO презентовала смарт-часы с функцией ЭКГ, поддержкой eSIM и быстрой зарядкой

7-03-2020, 14:14

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил операционную систему MIUI 11 на базе Android 10

6-03-2020, 11:10

На iPhone теперь можно установить Android 10

6-03-2020, 09:47

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

5-03-2020, 22:10

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года в России

5-03-2020, 10:23

Apple за замедление iPhone готова заплатить до 500 млн долларов

4-03-2020, 11:46

Huawei презентовала компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

2-03-2020, 17:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров