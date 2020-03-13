В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp появится возможность удалять сообщения.

Пока эта функция доступна в бета-версиях 2.20.83 и 2.20.84, передает газета «Известия ». То есть, ее тестируют участники ранних сборок. Но вскоре она появится и в стабильной версии популярного мобильного приложения.

При этом удалять сообщения можно будет не только в групповых чатах, а в любых беседах. Автоматическое удаление сообщений будет настраивать сам пользователь. При активации функции во время отправки сообщения будет всплывать небольшая иконка в виде часов. Важно отметить, что функцию можно будет отменить, если необходимость в удалении сообщения пропадет.

Можно будет задать время от 1 часа до 1 года. По истечению выбранного срока сообщение исчезнет из беседы.