В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

Сегодня, 13:02

Анна Лисова

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В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp  появится возможность удалять сообщения. 

Пока эта функция доступна  в бета-версиях 2.20.83 и 2.20.84, передает газета «Известия». То есть, ее тестируют участники ранних сборок. Но вскоре она появится и в стабильной версии популярного мобильного приложения. 

При этом удалять сообщения можно будет не только в групповых чатах, а в любых беседах. Автоматическое удаление сообщений будет настраивать сам пользователь. При активации функции во время отправки сообщения будет всплывать небольшая иконка в виде часов. Важно отметить, что функцию можно будет отменить, если необходимость в удалении сообщения пропадет. 

Можно будет задать время от 1 часа до 1 года. По истечению выбранного срока сообщение исчезнет из беседы. 

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