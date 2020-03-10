Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

Сегодня, 13:17

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Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

Эксперты считают, что пандемия COVID-19 может задержать введение в России сетей 5G.

Смещение сроков поставок базовых станций и оборудования для сетей 5G прогнозирует глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, во втором полугодии, не зависимо от того, как будут далее развиваться события, следует ожидать снижение темпов продаж электроники и бытовой техники. 

«Вполне вероятно, от этого могут в минус идти поставки базовых станций и оборудования для сетей пятого поколения, то есть еще больше будет отсрочка, чем была ранее», - заявил Кусков.

Он прогнозирует ухудшение ситуации в IT отрасли и других сегментах экономики. Сборка гаджетов и комплектующих снизится, а также ухудшится ситуация с логистикой, считает Кусков. Это повлечет рост цен, что в итоге скажется негативно на введении сетей пятого поколения в России.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Количество зараженных во всем мире уже превысило 125 тыс человек. Хотя большинство зараженных выздоравливают, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались уже более 4 тыс человек.

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