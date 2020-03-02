«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Сегодня, 22:10

Сергей Нилов

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«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Фото: Из открытых источников

Компания «Мегафон» запускает новую акцию, которая, несомненно, привлечет внимание потребителей. Им предлагают воспользоваться программой trade-in - сдавать старые «умные» часы и покупать новые с большой скидкой.

Программа распространяется на владельцев смарт-часов от брендов Samsung и Apple. Перед тем, как сдать свое умное устройство, следует убедиться в его работоспособности. В настройках часов обязательно должен быть указан его серийный номер. Гаджет должен включаться и быть полностью рабочим, даже если его экран треснут.

Также стоит запомнить, что перед тем, как сдать часы, пользователь должен «отвязать» свою учетную запись от устройства.

Касательно размера скидки, сообщается, что он будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от состояния «умных» часов и модели, которую намерен приобрести покупатель. 

К примеру, скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 тысяч рублей, а на Honor 20 Pro Phantom Blue только 5 тысяч.

Программа trade-in будет действовать более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 городах России.

К слову, в Москве будут приниматься не только смарт-часы, но и детские часы и фитнес-трекеры - независимо от того, в каком состоянии они находятся.

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