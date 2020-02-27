Samsung Electronics приостановила работу завода в Южной Корее из-за коронавируса

Сегодня, 12:32

Анна Лисова

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Samsung Electronics приостановила работу завода в Южной Корее из-за коронавируса
Фото: Из открытых источников

Коронавирус COVID-19 стал причиной того, что компания Samsung Electronics приостановила работу одного из своих заводов по производству мобильных устройств в Южной Корее.
Решение приостановить работу завода было принято после того, как у одного из его сотрудников подтвердилось наличие коронавируса COVID-19. Коллеги зараженного сотрудника находятся на карантине. В цеху, где работал зараженный сотрудник, проведена дезинфекция.
Речь идет о заводе в городе Куми, который находится недалеко от Тэгу, где выявлено наибольшее в Южной Корее число случаев заражения COVID-19.

Отметим, на заводе в Куми собираются смартфоны Samsung премиального сегмента.
Предварительно, цех, в котором работает зараженный сотрудник, возобновит работу с 3 марта.
Также 2 марта не будет работать завод LG Innoteck в Куми. С этого завода идут поставки модулей камер для iPhone. Причиной стали подтверждённые случаи коронавируса у двоих рабочих.

На заводе проведут дезинфекцию, после чего он вновь начнет работу.

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