Samsung Electronics приостановила работу завода в Южной Корее из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал причиной того, что компания Samsung Electronics приостановила работу одного из своих заводов по производству мобильных устройств в Южной Корее.

Решение приостановить работу завода было принято после того, как у одного из его сотрудников подтвердилось наличие коронавируса COVID-19. Коллеги зараженного сотрудника находятся на карантине. В цеху, где работал зараженный сотрудник, проведена дезинфекция.

Речь идет о заводе в городе Куми, который находится недалеко от Тэгу, где выявлено наибольшее в Южной Корее число случаев заражения COVID-19.

Отметим, на заводе в Куми собираются смартфоны Samsung премиального сегмента.

Предварительно, цех, в котором работает зараженный сотрудник, возобновит работу с 3 марта.

Также 2 марта не будет работать завод LG Innoteck в Куми. С этого завода идут поставки модулей камер для iPhone. Причиной стали подтверждённые случаи коронавируса у двоих рабочих.

На заводе проведут дезинфекцию, после чего он вновь начнет работу.