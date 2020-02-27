На китайских смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

На смартфонах брендов Huawei и Honor может появиться сервис, который заменит Google.

Компания Huawei активно веред работу по созданию собственных сервисов, которые смогут стать заменой предустановленных приложений от американской Google. В числе разрабатываемых сервисов и новое поисковое приложение.

Как выглядит поисковое приложение, которое может сменить Google на Huawei и Honor показал осведомленный инсайдер под ником @RODENT950. Он опубликовал скриншоты этого приложения в своем Twitter-аккаунте, пишет IXBT.



Фирменная поисковая система для смартфонов Huawei и Honor получила название Huawei Search. Сокращенно она будет называться Hae.

Стоит отметить, что Huawei продолжает активно продвигать собственную операционную систему Harmony OS. Huawei развивает магазин приложений AppGallery, а также набор сервисов Huawei Mobile Services.

В Huawei отмечают, что даже после отмены торговых ограничений, не намерены возвращаться к сервисам Google Mobile Services, поскольку планируют и далее развивать Huawei Mobile Services. В компании считают, что Google Mobile Services обгонят по количеству пользователей Google Mobile Services.