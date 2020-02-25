В камере Samsung Galaxy S20 Ultra вскрылись серьезные проблемы

Недавно компания Samsung, производитель техники и электроники из Южной Кореи, презентовала свою новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy S20. Старшей и самой дорогой моделью в этом ряде является Samsung Galaxy S20 Ultra. Главным ее достоинством называлась камера, но она оказалась проблемной.

Проблемы обнаружились после того, как издание The Verge протестировало Samsung Galaxy S20 Ultra. В компании Samsung все нарекания приняли во внимание и заявили, что все недочеты будут устранены - сейчас продолжаются работы над улучшением качества фотографий и видео.

Говоря о проблемах, The Verge указало на то, что система автоматической фокусировки в Samsung Galaxy S20 Ultra временами работает некорректно. К тому же, крутая камера на 108 Мп совсем неточно передает тон кожи.

«Samsung Galaxy S20 оснащен революционной совершенной системой камер. Мы постоянно работаем над тем, чтобы оптимизировать производительность и предоставить потребителям наилучшие впечатления. В данный момент мы работаем над будущим обновлением, чтобы улучшить работу камеры», - говорится в официальном комментарии Samsung. Его приводит издание iXBT.com.

Кроме того, компания выложила в сеть ролик и показала на нем, как выглядит суперфлагман в разобранном виде. Ролик позволяет буквально заглянуть вовнутрь смартфона.