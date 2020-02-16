Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру

Сегодня, 09:16

Анна Лисова

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Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру
Фото: Из открытых источников

В Южной Африке компания Google в дальнейшем не будет поддерживать бесплатный сервис Wi-Fi.
Проект Google Station был запущен в ноябре прошлого года в 125 точках в Ланге, Хайелитше, Гугулету, Делфте, а также Элсис-Ривере и Филиппи в Кейптауне. Он является воплощением глобальной инициативы Google по предоставлению быстрого бесплатного Интернета жителям стран с низким уровнем дохода населения и высоким уровнем безработицы. Проект реализуется также в Мексике, Индии и Филиппин.

В Google не объяснили, почему решили отказаться от поддержки этого проекта в Южной Африке. Но при этом в компании сказали, что столкнулись с тем, что у разных стран и партнеров отличаются технические требования, пишет  3Dnews.
Но, стоит отметить, что сервис не прекратит работать. Он перейдет под контроль местного оператора. В Google уточнили, что это компания Think WiFi. Как сообщил представитель Google, сейчас совместно разрабатывается план передачи сервиса, а американская компания будет поддерживать его до конца текущего года.
В Think WiFi подчеркнули, что этот сервис будет функционировать также как и раньше.

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