Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру

В Южной Африке компания Google в дальнейшем не будет поддерживать бесплатный сервис Wi-Fi.

Проект Google Station был запущен в ноябре прошлого года в 125 точках в Ланге, Хайелитше, Гугулету, Делфте, а также Элсис-Ривере и Филиппи в Кейптауне. Он является воплощением глобальной инициативы Google по предоставлению быстрого бесплатного Интернета жителям стран с низким уровнем дохода населения и высоким уровнем безработицы. Проект реализуется также в Мексике, Индии и Филиппин.

В Google не объяснили, почему решили отказаться от поддержки этого проекта в Южной Африке. Но при этом в компании сказали, что столкнулись с тем, что у разных стран и партнеров отличаются технические требования, пишет 3Dnews.

Но, стоит отметить, что сервис не прекратит работать. Он перейдет под контроль местного оператора. В Google уточнили, что это компания Think WiFi. Как сообщил представитель Google, сейчас совместно разрабатывается план передачи сервиса, а американская компания будет поддерживать его до конца текущего года.

В Think WiFi подчеркнули, что этот сервис будет функционировать также как и раньше.