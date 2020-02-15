Sharp официально представила флагманский смартфон Aquos R5G с двумя челками и экраном 120 Гц

Сегодня, 18:54

Сергей Нилов

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Sharp официально представила флагманский смартфон Aquos R5G с двумя челками и экраном 120 Гц
Фото: Из открытых источников

Японская компания Sharp в понедельник, 17 февраля, на территории своей страны официально представила свой флагманский смартфон Sharp Aquos R5G. Это первое устройство производителя, которое сможет работать в сетях пятого поколения.

Среди особенностей Sharp Aquos R5G - 6,5-дюймовый дисплей разрешением 3168 х 1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 кд/м2. Примечательно, что у этого устройства имеется сразу две челки. 

Одну производитель сделал для селфи-камеры (ее разрешение 16 Мп), вторую - под кнопку «Домой». В нее, к слову, встроен и дактилоскопический сенсор.

По информации iXBT.com, флагман Sharp Aquos R5G постен на новейшей платформе от Qualcomm - Snapdragon 865. На борту гаджета 12 Гб оперативной памяти, и 256 Гб - памяти флэш.

Основная камера может похвастать времяпролетным модулем и тремя сенсорами - на 12, 48 и 12 Мп.

Особенностью камеры является ее способность писать видео в разрешении 8К.

Аккумулятор устройства - на 3730 мАч.

Смартфон поддерживает стандарт WiFi 6, а корпус обладает степенью защиты IP68.

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