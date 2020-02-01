Названы проблемы смартфонов, которые были куплены за границей

Многие товары из-за рубежа дешевле можно приобрести на иностранных сайтах, либо привезти из заграничной поездки. О том, что нередко смартфоны на российском рынке дороже, чем в других странах, знают многие. Но покупка гаджета за рубежом, как известно, сопряжена с проблемами в его использовании.

Чтобы решить проблему использования смартфонов, приобретенных в Китае, корпорация Google представила сервис Android Flash Too. Он позволяет перепрошить смартфон без скачивания образа прошивки, пишет Лайф.Ру.

Но специалисты предупреждают о четырех проблемах, которые могут возникнуть при использовании данного сервиса. Использование такой технологии, опасаются эксперты, может превратить смартфон в «кирпич». То есть, смартфон вовсе перестанет работать.

Разработчики говорят о том, что Android Flash Too – это альтернатива более сложным программам, включая SP Flash Tool. Этот сервис поддерживает на сегодняшний день только прошивки в рамках AOSP (Android Open Source Project), патчи для сборок на ее основе и обновления Google. Поэтому он может пока работать только со смартфонами Google Pixel.

Проблемой эксперты считают и различие в разъемах устройств. В частности, различие розеток в разных странах может стать причиной того, что гаджет попросту нельзя будет зарядить в другой стране. Поэтому важно заказать устройство с той вилкой и с теми техническими характеристиками, которые «работают» в стране, где гаджет будет эксплуатироваться.

При покупке смартфона из заграницы необходимо помнить и о том, что диапазоны поддерживаемых сетей LTE у моделей из разных стран отличаются. Поэтому стоит проверить параметры сотовой и беспроводной связи гаджета, который планируете покупать.

Смартфон должен иметь обязательно сертификацию. В России за гаджет без сертификации могут оштрафовать. Если устройство не продается официально в России, таможня может его изъять.