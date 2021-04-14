Пользователей мессенджера WhatsApp обманули розовой темой оформления

Стало известно о том, что в известном мессенджере WhatsApp орудуют мошеннические онлайн-активности. Об этом сообщает «Ferra».

Так, недавно в приложении для обмена сообщениями был выявлен вид мошенничества, который позволял управлять учетной записью известному контакту. Позже эксперты по безопасности определили недостаток в системе проверки идентификаторов платформы, позволяющий мошеннику деактивировать учетную запись пользователя навсегда на удаленной основе.

И вот, теперь был найден новый вирус, которому даже придумали название «WhatsApp Pink». Благодаря ему, мошенники могут получить полный доступ к устройству. Этот вирус сейчас распространяют боты в чатах мессенджера в виде APK-ссылки. Сама ссылка называется «WhatsApp Pink». Якобы она предусматривает установку на телефон пользователя официальный «новый вид» приложения.

Более того, для того, чтобы вызвать у пользователя доверие, вредоносный источник демонстрирует несколько изображений с новым видом мессенджера с темой в розовом цвете. Снимок данного вируса на своей странице в Twitter опубликовал эксперт по безопасности Раджшекхар Раджахарий.

Судя по изображению, новая цветовая тема WhatsApp вовсе не выглядит официальной, однако неопытные пользователи могут подумать иначе. Щелкнув на вредоносную ссылку, владельцы устройства попадут в ловушку и загрузят приложение, которое позволит злоумышленнику получить контроль над системой.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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