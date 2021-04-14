Facebook объединит приложения Messenger и WhatsApp для удобства общения

Сегодня, 16:19

0

Image 16+
Facebook объединит приложения Messenger и WhatsApp для удобства общения

Гигант социальных сетей Facebook планирует объединить все свои приложения для удобства общения между пользователями. Уже запущены некоторые опции, которые объединяются друг с другом, а именно - WhatsApp, Instagram и Facebook. Поэтому возможна интеграция еще двух крупнейших платформ социальных сетей - Facebook и WhatsApp.

Такое объединение позволит пользователям Facebook Messenger и WhatsApp общаться между собой, используя свою платформу. Это упростит пользование, ведь для общения со своими контактами в Messenger будет не обязательным запускать приложение WhatsApp на своем устройстве. Совсем скоро связь Messenger с контактами WhatsApp станет доступной на площадке.

Ранее сообщалось о новых правилах в приложении WhatsApp. Так, в начале 2021 года вышли обновленные правила, согласно которым WhatsApp будет передавать данные пользователей своей материнской компании Facebook, не спрашивая самих пользователей. При этом данное правило является обязательным, и без соглашения с ним пользование мессенджером станет недоступным. Западные СМИ назвали данное новшество «Ультиматум WhatsApp».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Facebook объединит приложения Messenger и WhatsApp для удобства общения

Сегодня, 16:19

Новый iPhone получит 48-мегапиксельную камеру и поддержку видео 8K

14-04-2021, 19:49

На рендерах представили iPhone с дополнительным экраном

12-04-2021, 16:24

У Apple не хватает комплектующих для MacBook и iPad

8-04-2021, 11:54

Компания Xiaomi выпустила зарядный кабель для iPhone и iPad, который выдерживает 30 000 сгибаний

7-04-2021, 07:09

Обнаружена уникальная видеозапись полета Гагарина в космос

3-04-2021, 00:19

Компания Apple предлагает устанавливать российские приложения на iPhone

1-04-2021, 16:54

Компания Xiaomi впервые представит складной смартфон Mi Mix

30-03-2021, 21:24

Apple объявила о запуске в России партнерской программы для сервис-центров

30-03-2021, 16:44

Эксперт рассказал, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне

28-03-2021, 08:34

WhatsApp стал назойливо требовать у пользователей принимать новые правила использования

10-03-2021, 00:24

В iPhone обнаружили позволяющую вычислять местоположение пользователей уязвимость

9-03-2021, 14:49

Apple переносит свое производство iPhone 12 из КНР в Индию

9-03-2021, 13:14

Компания Apple выпустит VR-гарнитуру в 2022 году и AR-очки в 2025

8-03-2021, 13:09

Meizu презентовала смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

3-03-2021, 18:04

Apple представила iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3

3-03-2021, 12:49

Первый складной iPhone от Apple выйдет в 2023 году

2-03-2021, 23:44

Лучшие беспроводные наушники 2021 года назвали в Роскачестве

2-03-2021, 22:14

Новый iPhone 13 Pro получит рекордный объем памяти

1-03-2021, 14:34

Realme GT 5G станет самым доступным по цене флагманом на базе Snapdragon 888

1-03-2021, 12:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров