Facebook объединит приложения Messenger и WhatsApp для удобства общения

Гигант социальных сетей Facebook планирует объединить все свои приложения для удобства общения между пользователями. Уже запущены некоторые опции, которые объединяются друг с другом, а именно - WhatsApp, Instagram и Facebook. Поэтому возможна интеграция еще двух крупнейших платформ социальных сетей - Facebook и WhatsApp.

Такое объединение позволит пользователям Facebook Messenger и WhatsApp общаться между собой, используя свою платформу. Это упростит пользование, ведь для общения со своими контактами в Messenger будет не обязательным запускать приложение WhatsApp на своем устройстве. Совсем скоро связь Messenger с контактами WhatsApp станет доступной на площадке.

Ранее сообщалось о новых правилах в приложении WhatsApp. Так, в начале 2021 года вышли обновленные правила, согласно которым WhatsApp будет передавать данные пользователей своей материнской компании Facebook, не спрашивая самих пользователей. При этом данное правило является обязательным, и без соглашения с ним пользование мессенджером станет недоступным. Западные СМИ назвали данное новшество «Ультиматум WhatsApp».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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