Новый iPhone получит 48-мегапиксельную камеру и поддержку видео 8K

Сегодня, 19:49

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Новый iPhone получит 48-мегапиксельную камеру и поддержку видео 8K

Поклонники продукции американского техногиганта пока ждут выхода iPhone 13, а в сети уже появились слухи о том, какими могут стать iPhone 15, которые появятся на рынке в 2023 году.

Специалисты компании Apple внесут изменения в размер экрана iPhone в 2022 году. Об этом рассказал авторитетный аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. Также он сообщил, что будет улучшена камера. Речь идет о том, что компания впервые в своих смартфонах применит перископную 48-мегапиксельную камеру и поддержку видео 8K. Вообще, с 2023 года дизайн смартфонов претерпит серьезные изменения.

Компания внедрит в гаджеты систему Face ID под экраном. Так, компоненты разместят под матрицей, и они не будут видны пользователю. То есть, компания откажется от устаревшего экранного выреза.

Устройство оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID под экраном без выемки. Технология Periscope позволит увеличить оптический зум на iPhone, что превосходит текущие ограничения 2x и 2,5x на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Помимо прочего, Куо заявил, что Apple откажется от iPhone mini, пишет ixbt.com .

По некоторым данным, в 2023 году Apple выпустит складной iPhone.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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