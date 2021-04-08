На рендерах представили iPhone с дополнительным экраном

Сегодня, 16:24

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На рендерах представили iPhone с дополнительным экраном

В китайских источниках появилась публикация неофициальных рендеров возможного iPhone. Речь идёт о предполагаемой модели, которая может выйти пока только гипотетически.

Компания Apple сочетает долгое использование в своих смартфонах проверенных временем решений с перенятием новых технологий у коллег из Android.

На картинках видно, что в новинке есть вторичный дисплей как в Xiaomi Mi 11 Ultra. Неизвестно, будет ли это экран от какого-нибудь Apple Watch. Отмечается, что у iPhone на рендерах есть квадрокамера с четырьмя сенсорами изображения, дополнительным датчиком и светодиоидной вспышкой.

Среди других визуальных особенностей можно отметить отсутствие моноброви на экране. Благодаря вторичному экрану станет возможным делать селфи на основную камеру. Нижняя часть задней панели оснащена металлическими контактами, похожими на внешние выводы для беспроводного зарядного устройства. При этом в гаджете отсутствует разъём Lighting.

Отмечается, что это только концепт. Нет никаких данных о появлении такой модели в реальности.

В этом году ожидается выход линейки iPhone 13. Она будет оснащена энергоэффективной технологией LTPO, благодаря чему будет работать на 15% продуктивнее предыдущей, 12 линейки смартфонов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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