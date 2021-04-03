У Apple не хватает комплектующих для MacBook и iPad

В настоящее время наблюдается дефицит материнских плат для ноутбуков MacBook и дисплеев планшетов iPad.

Главный подрядчик Apple Foxconn сообщил о перебоях в поставках чипов, из-за которых объёмы производства продукции придется сократить примерно на 10%.

Массовая нехватка полупроводниковой продукции коснулась всех участников рынка. Не минула эта участь и компанию Apple, которой пришлось отложить производство некоторых моделей MacBook и iPad из-за недостатка комплектующих. Поставки недостающих компонентов Apple задержатся до второго полугодия 2021 года.

По информации с официального сайта Apple в Китае, iPad Pro и iPad mini есть в наличии. Модели iPad и iPad Air же следует ожидать около трех недель.

По данным китайского издания Mydrivers, «яблочной» корпорацией будут представлены аппаратные новинки. В их числе окажется новый планшет iPad Pro. Модель будет представлена в следующий вторник, 13 апреля.

При этом отмечается, что проблема с дефицитом комплектующих не затронула iPhone.

Японские источники считают, что производство смартфонов Apple значительно не пострадает от дефицита элементов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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