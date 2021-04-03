Компания Xiaomi выпустила зарядный кабель для iPhone и iPad, который выдерживает 30 000 сгибаний

Сегодня, 07:09

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Компания Xiaomi выпустила зарядный кабель для iPhone и iPad, который выдерживает 30 000 сгибаний

Крупная китайская компания по производству гаджетов Xiaomi недавно приобрела производителя аксессуаров Zimi. Совместно с ней специалистам удалось изобрести зарядный кабель, который остается целым даже после 30 тысяч сгибаний. Об этом сообщает «iXBT».

Как отмечает производитель, данный кабель смогут использовать владельцы iPhone, iPad и iPod. Его цена составляет 12 долларов. Длина официально сертифицированного Apple MFi кабеля – 1 метр. Шнур поддерживает зарядное устройство в 20 Ватт, потому может обеспечить пополнение заряда с 0% до 60% всего за полчаса.

Стоит отметить, что зарядный кабель был выпущен под брендом Zimi. Данная компания имеет собственную линейку продукции под названием ZMI.

Специалисты также рассказали, что в качестве материала для нового аксессуара был выбран высококачественный силикон, который прошел несколько этапов тестирования. Результаты показали, что благодаря гладкости кабеля он не запутывается, а также производители гарантируют целостность аксессуара даже спустя 30 тысяч сгибаний.

Кроме того, через данный кабель можно передавать данные на скорости до 480 Мбит/с.

Компания Xiaomi уточняет, что на свое изделие предоставляет покупателям гарантию сроком на полтора года. О том, будет ли кабель продаваться на российских рынках, пока не известно.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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