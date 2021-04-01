Обнаружена уникальная видеозапись полета Гагарина в космос

Сегодня, 00:19

Александр Зуев

0

Image 16+
Обнаружена уникальная видеозапись полета Гагарина в космос

Обнаружена видеозапись первого полета в космос Юрия Гагарина, которая долгое время считалась утерянной. На исторических кадрах легендарный космонавт находится внутри космического корабля и  докладывает обстановку на борту, рассказывает о своем состоянии и  делится ощущениями.  В частности, первый космонавт говорит о чувстве невесомости, о том, что все «плавает».

Эту уникальную запись длительностью в 25 секунд удалось найти благодаря отрывку из радиопереговоров Гагарина с Землей. Реставраторы оцифровывали магнитную ленту и услышали фразу: «мешает свет телевидения». Это означало, что где-то есть соответствующее видео. И оно действительно было найдено в архивах Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Примечательно, что на пленке значился гриф «секретно», пишет ren.tv. Поврежденные кадры были восстановлены с помощью нейросетей. Можно  сказать, что теперь они -  достояние всего мира.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Обнаружена уникальная видеозапись полета Гагарина в космос

Сегодня, 00:19

Компания Apple предлагает устанавливать российские приложения на iPhone

1-04-2021, 16:54

Компания Xiaomi впервые представит складной смартфон Mi Mix

30-03-2021, 21:24

Apple объявила о запуске в России партнерской программы для сервис-центров

30-03-2021, 16:44

Эксперт рассказал, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне

28-03-2021, 08:34

WhatsApp стал назойливо требовать у пользователей принимать новые правила использования

10-03-2021, 00:24

В iPhone обнаружили позволяющую вычислять местоположение пользователей уязвимость

9-03-2021, 14:49

Apple переносит свое производство iPhone 12 из КНР в Индию

9-03-2021, 13:14

Компания Apple выпустит VR-гарнитуру в 2022 году и AR-очки в 2025

8-03-2021, 13:09

Meizu презентовала смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

3-03-2021, 18:04

Apple представила iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3

3-03-2021, 12:49

Первый складной iPhone от Apple выйдет в 2023 году

2-03-2021, 23:44

Лучшие беспроводные наушники 2021 года назвали в Роскачестве

2-03-2021, 22:14

Новый iPhone 13 Pro получит рекордный объем памяти

1-03-2021, 14:34

Realme GT 5G станет самым доступным по цене флагманом на базе Snapdragon 888

1-03-2021, 12:14

Компания Microsoft может выпустить новую версию ОС Windows 10X в марте 2021 года

1-03-2021, 08:49

Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей

25-02-2021, 18:44

Эксперт Харитонов рассказал, какие карты памяти покупать не стоит

24-02-2021, 17:44

Озвучены новые особенности дизайна будущей Windows 10 версии 21H2 Sun Valley

24-02-2021, 10:09

Xiaomi презентовала пауэрбанк на 10 000 мАч с портом Lightning

23-02-2021, 19:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров