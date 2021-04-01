Обнаружена уникальная видеозапись полета Гагарина в космос

Обнаружена видеозапись первого полета в космос Юрия Гагарина, которая долгое время считалась утерянной. На исторических кадрах легендарный космонавт находится внутри космического корабля и докладывает обстановку на борту, рассказывает о своем состоянии и делится ощущениями. В частности, первый космонавт говорит о чувстве невесомости, о том, что все «плавает».

Эту уникальную запись длительностью в 25 секунд удалось найти благодаря отрывку из радиопереговоров Гагарина с Землей. Реставраторы оцифровывали магнитную ленту и услышали фразу: «мешает свет телевидения». Это означало, что где-то есть соответствующее видео. И оно действительно было найдено в архивах Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Примечательно, что на пленке значился гриф «секретно», пишет ren.tv . Поврежденные кадры были восстановлены с помощью нейросетей. Можно сказать, что теперь они - достояние всего мира.