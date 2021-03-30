Компания Apple предлагает устанавливать российские приложения на iPhone

В России с 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны. Стоит отметить, что распространяется он и на другую потребительскую электронику.

Тем компаниям, которые не будут соблюдать его с 1 июля грозят штрафы на сумму до 200 тыс. рублей.

Так, компания iPhone предлагает теперь на устройствах, поставляемых в Россию, альтернативный механизм предустановки. Пользователь при первом включении гаджета в конце меню настройки получит предложение перейти по ссылке и ознакомиться с приложениями, которые разработаны в России.

Стоит отметить, что американская корпорация в основном пытается избегать предлагать пользователям iPhone различные модификации предустанавливаемых программ, ориентируясь на свой сформированный пакет.

Но в России же теперь пользователи получат предложение перейти и ознакомиться с приложениями, доступными для загрузки. Далее открывается список из 12 приложений. В него попали Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, Почта Mail.ru, ICQ, Маруся, Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги и Мой офис. Если пользователю ни одна из этих программ не интересна, он может пропустить окно, ничего не устанавливая.

Стоит отметить, что пользователи устройств Samsung ощутили действие закона об обязательной предустановке российских программ чуть раньше. Так, в Сети появились жалобы, что после обновления прошивки установились программы, которые удалить они не смогли.