Компания Xiaomi впервые представит складной смартфон Mi Mix

Сегодня, 21:24

Александр Зуев

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Компания Xiaomi впервые представит складной смартфон Mi Mix

30 марта китайская корпорация Xiaomi проведет презентацию своего первого складного смартфона под названием Xiaomi Mi Mix Fold. Устройство стало  первым в мире гаджетом с жидкостной линзой, которая способна менять фокусное расстояние. 

Аппаратную основу устройства составляет мобильная платформа Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Гаджет получил  оперативную память LPDDR5 объемом 12/16 ГБ, объем встроенной памяти составляет 256/512 ГБ UFS 3.1, а емкость аккумулятора достигает 5020 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт. Система основной камеры включает в себя три модуля: главный модуль Samsung HMX на 108 Мп без OIS, сверхширокоугольный датчик на 13 Мп с углом обзора 123 градуса и  датчик на 8 Мп с жидкостной линзой, которая способна работать при температуре от -40 ?C до +60 ?C и может менять фокусное расстояние, а  также переключаться между телефото- и макро-режимами с 30-кратным оптическим приближением. Также в смартфоне установлен чип обработки изображений Surge C1 от Xiaomi. Xiaomi Mi Mix Fold получил четыре динамика от Harman Kardon.  

Разработчики Xiaomi отмечают, что смартфон можно будет легко открывать и закрывать даже после 1 миллиона использований, пишет ixbt.com

Устройство 12 ГБ + 256 ГБ оценено в 9 999 юаней ($1521), вариант аппарата 12 ГБ + 512 ГБ – 10 999 юаней ($1673), а гаджет 16 ГБ + 512 ГБ  - 12 999  юаней ($1977).

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