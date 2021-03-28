Apple объявила о запуске в России партнерской программы для сервис-центров

Сегодня, 16:44

Ольга Громова

0

Image 16+
Apple объявила о запуске в России партнерской программы для сервис-центров

Компания Apple расширяет партнерскую программу независимых сервисных центров, которая позволяет получить оригинальные запчасти по аналогии с авторизованными сервисными центрами.

Российские сервис-центры уже могут подавать заявку на участие в программе независимых сервисных центров. Вскоре такая возможность появится у компаний из Украины, Казахстана и Белоруссии.

Программа, о которой идет речь, появилась в Штатах в 2019 году. Теперь в Купертино намерены распространить ее почти на все страны мира, где продается продукция Apple.

Независимые сервис-центры на определенных условиях могут рассчитывать на предоставление оригинальных запчастей, инструментов, средств диагностики. Кроме того, предполагается бесплатное обучение для сотрудников.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Apple объявила о запуске в России партнерской программы для сервис-центров

Сегодня, 16:44

Эксперт рассказал, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне

28-03-2021, 08:34

WhatsApp стал назойливо требовать у пользователей принимать новые правила использования

10-03-2021, 00:24

В iPhone обнаружили позволяющую вычислять местоположение пользователей уязвимость

9-03-2021, 14:49

Apple переносит свое производство iPhone 12 из КНР в Индию

9-03-2021, 13:14

Компания Apple выпустит VR-гарнитуру в 2022 году и AR-очки в 2025

8-03-2021, 13:09

Meizu презентовала смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

3-03-2021, 18:04

Apple представила iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3

3-03-2021, 12:49

Первый складной iPhone от Apple выйдет в 2023 году

2-03-2021, 23:44

Лучшие беспроводные наушники 2021 года назвали в Роскачестве

2-03-2021, 22:14

Новый iPhone 13 Pro получит рекордный объем памяти

1-03-2021, 14:34

Realme GT 5G станет самым доступным по цене флагманом на базе Snapdragon 888

1-03-2021, 12:14

Компания Microsoft может выпустить новую версию ОС Windows 10X в марте 2021 года

1-03-2021, 08:49

Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей

25-02-2021, 18:44

Эксперт Харитонов рассказал, какие карты памяти покупать не стоит

24-02-2021, 17:44

Озвучены новые особенности дизайна будущей Windows 10 версии 21H2 Sun Valley

24-02-2021, 10:09

Xiaomi презентовала пауэрбанк на 10 000 мАч с портом Lightning

23-02-2021, 19:49

Компания Xiaomi впервые показала целиком дизайн флагманского смартфона Redmi K40

22-02-2021, 11:29

Новый вирус Silver Sparrow заразил уже 30 000 компьютеров Mac в 153 странах

21-02-2021, 14:44

LG Display будет поставщиком экранов для гибкого iPhone

18-02-2021, 23:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров