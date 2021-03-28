Apple объявила о запуске в России партнерской программы для сервис-центров

Компания Apple расширяет партнерскую программу независимых сервисных центров, которая позволяет получить оригинальные запчасти по аналогии с авторизованными сервисными центрами.

Российские сервис-центры уже могут подавать заявку на участие в программе независимых сервисных центров. Вскоре такая возможность появится у компаний из Украины, Казахстана и Белоруссии.

Программа, о которой идет речь, появилась в Штатах в 2019 году. Теперь в Купертино намерены распространить ее почти на все страны мира, где продается продукция Apple.

Независимые сервис-центры на определенных условиях могут рассчитывать на предоставление оригинальных запчастей, инструментов, средств диагностики. Кроме того, предполагается бесплатное обучение для сотрудников.